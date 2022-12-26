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Российскими учеными был создан новый тип сорбента, который способен поглотить до 70% ионов урана а также других радионуклидов, присутствующих в грунтовых водах а также жидких отходах промышленности. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» (Сыктывкар) Людмила Кочева отметила, что полученный из борщевика наноуглеродный материал применим в качестве вещества, адсорбирующего вредные элементы из жидкой среды. Таким образом, по словам научного сотрудника, люди, которые находятся в условиях регулярного радиационного излучения.

В качестве исходного материала, для создания наносорбента, специалистами было использовано растение борщевик Сосновского. Также они взяли содержащийся в растениях природный лигнин и побочный продукт химической переработки древесины – лигнин технического вида.

Что касается борщевика, то длительный период это растение считалось бесполезным сорняком, который к тому же, являлся достаточно ядовитым. Однако ученым удалось выяснить, что биомасса из борщевика пригодна для создания биосорбента, который может извлекать из воды нефтепродукты и другие вредные вещества.

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