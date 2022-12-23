Как сообщает портал «Русская весна», вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед в ожесточенных боях, которые происходят в районе Сватово-Кременная. Одним из самых сложных участков фронта является лес в районе населенного пункта Балка Журавка, в котором ВСУ продолжают держать оборону.

Российские военные корреспонденты сообщают, что подразделения артиллерии вооруженных сил Российской Федерации обеспечивают прикрытие отрядов пехоты, которые штурмуют позиции украинской армии для продвижения вперед и занятия более выгодных позиций.

Сообщается, что разведывательные группы российских бойцов ведут постоянную работу на линии боевого соприкосновения для оперативного выявления мест скопления живой силы и военной техники противника. После обнаружения целей, координаты передаются артиллеристам, которые и ликвидируют противника. Огонь по позициям противника ведется из всех видов артиллерии, как ствольной, так и реактивной. Объективный контроль поражения целей и корректировка огня также осуществляется российскими разведчиками.