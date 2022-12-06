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Как сообщает Sputnik Турция, в турецком парламенте проходили дебаты посвященные принятию бюджета. В результате бурных обсуждений в здании парламента произошла драка, из-за чего заседание было остановлено на 10 минут. Сообщается, что один из турецких депутатов получил травму головы и был госпитализирован.

Драка произошла на второй день горячих обсуждений посвященных распределению бюджетных средств. Во время потасовки один из депутатов по имени Хусейн Орс пропустил удар по голове, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Вице-спикеру Великого национального собрания Турции пришлось даже объявлять перерыв, чтобы депутаты пришли в себя и немного остыли.

Напомним, что еще в сентябре в турецком аэропорту произошла драка между туристами, которые впоследствии были сняты с рейса до Москвы. Драка произошла из-за того, что борт самолета не были пропущены клиенты туроператора Sunmar без объяснения причины.

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