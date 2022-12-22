Редакционная статья, опубликованная в крупной нигерийской газете Independent, отражает преобладающее в странах Африки мнение по отношению к конфликту на Украине, и призывает все стороны – Россию, Украину и НАТО во главе с США «без лишних слов искать дипломатическое решение». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Нигерийское издание отмечает, что продолжающийся конфликт на Украине привел к катастрофическим человеческим жертвам и разрушениям и «крупнейшему кризису беженцев в Европе со времен окончания Второй мировой войны». Этот конфликт также вызвал продовольственный и энергетический кризис с сопутствующим ростом стоимости жизни во всем мире, особенно в уязвимых странах Африки.

Одной из главных причин конфликта стало подстегиваемое Западом стремление Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО). Россия в течение многих лет выступала против расширения западного военного альянса на Восточную Европу и размещения его вооружений вблизи ее границ.

За несколько месяцев до начала СВО в Украине Россия конкретно потребовала, чтобы НАТО вернулась к своим границам 1997 года в Европе, убрала свою военную инфраструктуру из Центральной Европы и Прибалтики, а также гарантировала, что Украина никогда не будет принята в организацию.

«НАТО во главе с США в значительной степени отвергло эти требования, подтвердив свою политику «открытых дверей» для Украины», – отмечает Independent, и добавляет: «Теперь, спустя десять месяцев, бушуют яростные сражения, а западные страны снабжают Украину высококачественным оружием. Хотя мы признаем право каждой суверенной нации принадлежать к любой ассоциации по своему выбору, озабоченность Москвы безопасностью не следует полностью игнорировать».

Нигерийское издание также указывает: стремление Швеции и особенно Финляндии, которая имеет большую границу с Россией, вступить в НАТО столь же способно привести к дальнейшей эскалации военной напряженности с потенциально разрушительными последствиями в Европе и мире».

После распада Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и роспуска соперничающего Варшавского договора дальнейшее существование НАТО и ассимиляция им бывших членов Советского Союза, естественно, тревожит Россию и вызывает справедливое недоумение по поводу истинных мотивов США и Запада.

Редакция Independent приводит целый перечень вопросов к позиции США и Запада в целом: «Например, почему НАТО расширяется именно в направлении границ России? Почему военный альянс проявляет активную заинтересованность только в членстве стран, граничащих с Россией? Почему НАТО зациклено на поставках оружия Украине, а не ответит на опасения Москвы простым и однозначным заявлением о том, что Украина не будет принята в альянс? Почему НАТО все еще существует как военный союз после окончания холодной войны? Может ли НАТО опровергнуть обвинение в том, что оно использует российско-украинскую войну для проверки эффективности своего высокотехнологичного оружия, точно так же, как обвиняют и Россию?».

Издание подчеркивает, что в Африке признано считать недопустимым «применение вооруженных сил против другой суверенной страны», тем более без санкции Организации Объединенных Наций. Страны должны уважать территориальную целостность друг друга и опираться на переговоры в решениях споров по этим вопросам.