Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», украинские средства массовой информации, а также американский институт изучения военных конфликтов ISW заявили, что ВСУ смогли захватить российский опорный пункт в районе Червонопоповки. Однако подтверждений данного факта привести никто не может, хотя обычно в случае малейшего продвижения ВСУ в Сети мгновенно появляются десятки видеороликов с привязкой к геолокации.

Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», командование ВСУ уже пообещало лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время они смогут захватить Кременную. Однако в действительности все попытки продвинуться в данном направлении для ВСУ заканчивались трагически, не смотря на тот факт, что в данном районе они смогли собрать мощный ударный кулак.

Реальные боевые действия в данном районе сейчас происходят за контроль над преобладающими высотами. В Telegram-канале «Старше Эдды» появилась информация, что российские подразделения смогли выбить противника с занимаемой им высоты 165, которая находится в окрестностях балки Журавка.

По информации военкоров, ВСУ оставили оборонять данную высоту некий отряд специального назначения «Кангал». По крайне мере, судя по экипировке убитых бойцов ВСУ и брошенной ими техники, складывается именно такое впечатление. Сообщается, что возможно данную высоту удерживал отряд специального назначения ВСУ, который проходил обучение в Великобритании.

В результате захвата данной высоты российские вооруженные силы смогут вести артиллерийский огонь по позициям противника с большей точностью. Как отмечают российские военкоры, военное мастерство совместной работы российских артиллеристов вместе с корректировщиками огня почти достигло совершенства, что позволяет буквально с 5-7 выстрелов уничтожать движущийся по лесопосадкам легковой пикап ВСУ.