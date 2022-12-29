Как сообщает портал «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал одесского издания «Думская», на территории одесской области в результате ракетного удара был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

По информации местного СМИ, в результате ракетной атаки вооруженных сил Российской Федерации один объект, который находится на территории области, получил повреждения, однако в самом городе прилетов не было. Тем не менее, точное название или расположение поврежденного объекта энергосистемы области не приводится.

Также с подтверждением о повреждении объекта энергетики в своем Telegram-канале выступил и губернатор Одесской области Максим Марченко. Он также добавил, что в результате полученных повреждений в регионе было произведено аварийное отключение электроэнергии.

Напомним, что 29 декабря вооруженные силы Российской Федерации произвели массированный ракетный обстрел объектов, которые находятся на территории всей Украины. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.