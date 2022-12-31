Максим Марченко, глава Одесской области, написал в своем канале Телеграм, что в регионе будет приостановлена работа энергозатратных предприятий в дни праздников. Это необходимо для того, чтобы направить электроэнергию жителям области.

29 декабря в ходе массированных ракетных ударов со стороны ВС России в Одесской и Киевской областях были повреждены объекты энергетики. Сейчас в этих регионах наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Глава Одесской области отметил, что сотрудники энергетической отрасли делают все необходимое, чтобы ликвидировать последствия ракетной атаки. А чтобы жители области 31 декабря и 1 декабря были с электричеством, будет приостановлена работа энергопотребляющих предприятий.