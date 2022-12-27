Предоставленный на этой неделе пакет «экстренной» военной помощи Украине стоимостью в 1,85 миллиарда долларов увеличивает общую сумму американской прямой помощи Киеву оружием с момента начала российской СВО до размера более 21 миллиарда долларов. В Newsweek по этому поводу выделили «пять ключевых видов оружия из последнего пакета помощи Украине». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

1. МИМ-104 Patriot PAC-3

Зенитно-ракетная система «Пэтриот» – безусловно, «самая дорогая единица, поставленная Украине» с начала конфликта, отмечает американское издание. Каждая ракета PAC-3 стоит 4 миллиона долларов. Стоимость единичной батареи Patriot PAC-3 (она может включать от 3 до 6 пусковых установок) оценивается в примерно 1 миллиард долларов.

Ракеты версии PAC-3, поставляемые с системой, могут поражать воздушные цели (самолеты, баллистические ракеты и беспилотники) со скоростью 5 Маха, но на относительно небольшой дальности действия – до 15-20 км по баллистическим и до 40-60 км по аэродинамическим целям. Пентагон отказался сообщить, сколько именно ракет будет отправлено вместе с батареей.

2. Управляемые боеприпасы JDAM

Новый пакет будет включать нераскрытое количество «высокоточных авиационных боеприпасов», которые, как позже пояснил Пентагон, означают комплекты наведения для установки на обычные неуправляемые авиабомбы. Комплекты JDAM включают модули GPS, инерциальную навигационную систему и набор регулируемых хвостовиков, которые крепятся к бомбе.

«Пилоты, наносящие удары, вводят GPS-координаты цели и сбрасывают бомбу, в идеале затем быстро уходя от опасной зоны. JDAM можно использовать на максимальной дальности до 25 км, хотя это в любом случае будет находиться в пределах досягаемости российских систем ПВО», – поясняет Newsweek, не решившись уточнить еще и про абсолютное превосходство в воздухе у ВКС России.

3. HIMARS и Excalibur

Мобильная ракетная система залпового огня (РСЗО) M142, известная также как HIMARS, впервые была отправлена для Украины летом текущего года. Пакет новой помощи будет включать в себя неназванное количество дополнительных боеприпасов для ранее поставленных украинским силам установкам HIMARS и их примерных аналогов (на гусеничной платформе) от других западных союзников по НАТО.

Последний пакет также включает 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов типа Excalibur и их примерных аналогов, которые отличаются повышенной дальнобойностью. Снаряды эффективны на дистанции до 50 км и могут быть запрограммированы на взрыв в воздухе или детонацию при пробитии цели.

4. Ракеты AGM-88 HARM

Украина активно использует противорадиолокационные ракеты (HARM) американского производства, пытаясь поразить российские зенитные системы с большого расстояния. «На этой неделе Россия заявила, что сбила четыре такие ракеты над южной частью Белгородской области», – пришлось напомнить Newsweek, без уточнения, что подобная судьба постигла большинство запускаемых украинскими силами ракет этого типа.

Впрочем, издание пояснило, что «HARM относительно старая система, впервые она была развернута в 1983 году». Ракета может поражать цели на расстоянии до 150 км при максимальной скорости 2 Маха.

5. «Кугуары» и «Хаммеры»

В зимних условиях и Украина, и Россия будут стремиться использовать замерзшую почву, чтобы осуществлять новые механизированные наступательные действия, считают военные эксперты. Танки и другая бронетехника будут совершать непосредственные прорывы, но легкобронированные и разведывательные машины при этом также будут иметь жизненно важное значение для их поддержки, прощупывания линий противника и прорыва через слабые места.

«Украинские войска уже не раз демонстрировали свою способность использовать атаки с помощью гибкой тактики малых подразделений, и будут стремиться сделать это снова», – подчеркивает Newsweek, отмечая поставку 37 дополнительных тактических боевых автомашин Cougar с противоминной защитой (MRAP), включенных в новый «пакет помощи» от США. Украина ранее уже получала 20 «Кугуаров» и нераскрытое количество его примерных британских аналогов «Мастиф».

Еще 120 «высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств» (HMMWV), в просторечии известных как Humvees, также будут отправлены в Украину из запасов Пентагона. «Эти легкобронированные машины были раскритикованы из-за отсутствия защиты от взрывных устройств во время вторжений США и оккупации Афганистана и Ирака», отметили в Newsweek, но сотни их более современных бронированных версий были ранее поставлены украинским силам из США и других стран НАТО для летне-осенних «контрнаступлений».

Про то, что вся эта военная техника украинских сил понесла настолько серьезные потери, что ее потребовалось восполнить пакетом «экстренной помощи», в Newsweek, как и в прочих западных СМИ, упоминать не принято ни в каких «контекстах».