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Военные России в скором времени полностью освободят населенный пункт Марьинка, несмотря на то, что враг делает попытки укрепить свои позиции на окраинах. Об этом рассказал Денис Пушилин, врио главы ДНР представителю РИА Новости.

Собеседник отметил, что наши военные в Марьинке успешно продвигаются вперед. Идет активная борьба за то, чтобы освободить оставшиеся районы города. Но украинцы сопротивляются и крепко держатся за каждую уцелевшую постройку.

Пушилин добавил, что вероятно ВСУ выполняют приказ командования и не смотрят на потери.

Для российских же войск имеют важное значение каждые 50 метров территории. Поэтому в ближайшее время город будет полностью освобожден, а бойцы ВС РРФ выйдут на Красногоровку. Это следующий важный населенный пункт, который будет необходимо освободить.

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