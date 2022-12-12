Как сообщает портал RB.RU, в Лондоне два российских предпринимателя Александр Данилов и Алексей Лукьянец запустили сервис для доставки алкоголя под названием «Yep!». Данный сервис может предложить пользователям персональную подборку алкоголя, которая будет сделана искусственным интеллектом. Для реализации бизнес-проекта предприниматели инвестировали 350 тысяч фунтов.

Данный сервис является первым в Великобритании, который может заказывать и доставлять алкоголь исходя из расчета персональных рекомендаций пользователя. В данный момент в сервисе можно заказать более 1,5 тысячи сортов местного крафтового пива и вина.

Для оформления заказа можно скачать приложение и оформить доставку на дом или посетить оффлайн магазин, где можно оформить заказ через терминал и получить готовый заказ уже через минуту прямо в магазине.

Пользователь может создать свой личный «вкусовой профиль» в приложении, что позволит алгоритмам машинного обучения в последующем решить проблему выбора напитка, когда речь идет о незнакомых или новых брендах.