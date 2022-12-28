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Украинские ВС понесли серьезные потери при попытке наступления на западной границе ЛНР. Об этом рассказал Андрей Марочко, представитель луганской Народной милиции.

Офицер уточнил, что ВСУ делают попытки штурмовать наши позиции, несмотря на катастрофические потери. По последним данным, украинцы в результате штурма Невского, Новолюбовки и Макеевки потеряли около 170 человек.

Днем ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские ВС увеличивают присутствие своих войск в направлении Кременной в ЛНР. Он добавил, что военнослужащие Украины прибывают на линию фронта без необходимого материального-технического обеспечения. Он уточнил, что у солдат ВСУ нет даже закрытых средств связи.

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