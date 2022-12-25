В Ленинградской области, во Всеволожском районе, сотрудники ДПС остановили автомобиль и изъяли у его владельца несколько экземпляров огнестрельного оружия.

Сотрудники правоохранительных органов остановили «Гак» на трассе «Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова», его владельцем был мужчина в возрасте 35 лет.

Полицейские провели досмотр и в куртке автомобилиста обнаружили травматический пистолет. После этого был проведен досмотр машины, в которой были найдены еще 4 пистолета – самодельный из пистолета Макарова, пистолет Фантом, пистолет Браунинг и револьвер Наган.

Также сотрудники нашли в салоне автомобиля около 40 патронов.

Водителя внедорожника арестовали. Против него будет возбуждено уголовное дело.