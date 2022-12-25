ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, сотрудники ДПС остановили автомобиль и изъяли у его владельца несколько экземпляров огнестрельного оружия.

Сотрудники правоохранительных органов остановили «Гак» на трассе «Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова», его владельцем был мужчина в возрасте 35 лет.

Полицейские провели досмотр и в куртке автомобилиста обнаружили травматический пистолет. После этого был проведен досмотр машины, в которой были найдены еще 4 пистолета – самодельный из пистолета Макарова, пистолет Фантом, пистолет Браунинг и револьвер Наган.

Также сотрудники нашли в салоне автомобиля около 40 патронов.

Водителя внедорожника арестовали. Против него будет возбуждено уголовное дело.

Вам может понравиться

ВС РФ планируют задействовать в зоне СВО новый тип БПЛА

Как сообщает в своем материале «Военное дело», уже в ближайшее время вооруженные силы Российской Федерации могут задействовать в зоне проведения специальной военной операции новый тип БПЛА. Как заявляет служба безопасности

The American Conservative сравнил президента Украины с библейским царем Иродом

Обозреватель американского издания The American Conservative Деклан Лири сравнил Владимира Зеленского с библейским персонажем – царем Иродом, а современные Соединенные Штаты Америки – с Римом в период его упадка. Об

В районе Сватово-Кременная ВС РФ ведут ожесточенные бои и смогли продвинуться вперед

Как сообщает портал «Русская весна», вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед в ожесточенных боях, которые происходят в районе Сватово-Кременная. Одним из самых сложных участков фронта является лес в районе населенного