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Мужчина в Приозерском районе Ленинградской области вломился в чужую квартиру и поджег коридор. Об этом пишет портал 78.ru.

Происшествие произошло на улице Школьной в Приозерске. По невыясненным пока причинам, мужчина в алкогольном опьянении выломал дверь в квартиру и осуществил поджог.

В квартире были две девочки-подростка в возрасте 15 лет, они учатся в 8 и 9 классах. Чтобы спастись от огня, им пришлось выпрыгнуть через окно, квартира находится на 2 этаже. В результате одной из девочек понадобилась помощь врачей.

Преступник попытался сбежать. Его хотела остановить соседка, вышедшая на шум, но он брызнул ей в лицо газом из баллончика.

Сотрудники полиции задержали 57-летнего мужчину. Он является жителем этого же дома и уже имеет судимость. Будет возбуждено уголовное дело.

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