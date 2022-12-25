ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, рассказал, что в России нет практики обращения к лидерам европейских стран в праздник католического Рождества. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия поздравлять западных коллег с их праздником.

В ходе беседы с информационным агентством РИА Новости Дмитрий Песков заявил, что подобная протокольная практика в нашем государстве отсутствует.

Ранее Владимир Зеленский, украинский президент, выложил в сеть свое очередное видео. Теперь он поздравил всех с католическим Рождеством. Читатели портала Daily Mail негативно отреагировали на него и заявили, что Зеленский уже всем надоел.

 

Вам может понравиться

Российские военные в ходе наступления в ДНР уничтожили группу наемников

Игорь Конашенков, официальный представитель оборонного российского ведомства, рассказал, что военные российской армии в направлении Донецка в ходе активного наступления уничтожили сводную группу наемников из зарубежных стран. Они воевали на стороне

Российские военкоры рассказали, как остановить обстрелы Донецка украинской армией

Александр Коц и Андрей Руденко, военные корреспонденты из России, рассказали свое видение того, как прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ. По их мнению, террор со стороны Киевского режима должен быть

На Украине заявили, что не будут использовать ЗРК Patriot против дронов-камикадзе

Юрий Игнат, представитель ВСУ, рассказал, как украинские военные будут использовать зенитно-ракетные комплексы Патриот, которые поставят в Киев из Вашингтона. Игнат в ходе интервью на украинском ТВ заявил, что силовики ВСУ