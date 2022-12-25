Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, рассказал, что в России нет практики обращения к лидерам европейских стран в праздник католического Рождества. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия поздравлять западных коллег с их праздником.

В ходе беседы с информационным агентством РИА Новости Дмитрий Песков заявил, что подобная протокольная практика в нашем государстве отсутствует.

Ранее Владимир Зеленский, украинский президент, выложил в сеть свое очередное видео. Теперь он поздравил всех с католическим Рождеством. Читатели портала Daily Mail негативно отреагировали на него и заявили, что Зеленский уже всем надоел.