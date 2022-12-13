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Как сообщает журналист издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, пресс-секретарь Восточной военной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска на Бахмутском направлении начали применять не батальонно-тактические группы, а малые мобильные диверсионные и штурмовые отряды, что негативно сказывается на потерях в рядах ВСУ.

Генерал ВС РФ Сергей Суровикин начал следовать новой тактике, главной целью которой является истощение в живой силе подразделений ВСУ, что должно привести к обездвиживанию всех оперативных соединений украинской армии на фронте. Данная тактика активно применяется в районе населенного пункта Бахмут.

Большие потери среди подразделений ВСУ заставили украинское командование отправить в район Бахмута огромное количество групп иностранных наемников, которые должны сдержать прорыв российских вооруженных сил. Одна из таких групп наемников недавно и была уничтожена на данном направлении.

В состав группы наемников входили граждане Грузии, о гибели которых заявил телеканал «Мтавари». Немного позже с подтверждением гибели грузинских наемников выступил и президент Саломе Зурабишвили, который выразил соболезнования родственникам погибших бойцов.

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