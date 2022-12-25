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Официальный представитель ВСУ, Юрий Игнат, рассказал, что власти Украины уже подготовили список военнослужащих, кто пройдет квалифицрованное обучение для работы с американскими ЗРК Патриот. Об этом пишет РИА Новости.

Игнат рассказал, что командующий воздушными силами Украины решил, кто из специалистов поедет на курсы. Их направят в одну из стран, входящих в состав НАТО. Юрий Игнат отметил, что ранее Украина уже отправляла своих бойцов на обучение работе с зарубежными военными системами Iris-Т и NASAMS, и они  спустя несколько недель успешно работали с ними.

В случае с ЗРК Patriot обучение может занять дольше времени, так как эта техника более мощная и большей дальности. Игнат не сказал, какая страна примет украинских военных на обучение, но отметил, что потребуется не меньше 2-3 месяцев.

Представитель ВСУ добавил, что учиться будут люди, которые ранее обучались в университете Воздушных сил Харькова.

 

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