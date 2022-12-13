Американское издание Military Watch Magazine опубликовало материал с информацией о том, что в российском истребителе Су-35СМ применяются некоторые технологии и технические решения от новейшего российского самолета пятого поколения Су-57.

В материале издания отмечается, что на вооружении Су-35СМ стоят ракеты Р-37М и Р-77М. Первая ракета предназначена для поражения целей на большом расстоянии до 400 км, оснащена 60-килограмовой боевой частью и может развивать скорость до шести Махов. Вторая ракета способна поражать цели на расстоянии до 200 км. Также она оснащается самонаводящейся боеголовкой с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет поражать даже самые маневренные цели.

В носовой части самолета установлена радиолокационная станция (РЛС) «Ирбис-Э», которая, по словам американских журналистов, считается одним из самых мощных в мире радаров, оснащенных пассивной антенной решеткой. РЛС способна одновременно сопровождать до 30 целей и вести огонь сразу по 8 объектам с предельным расстоянием в 400 км. Также издание сообщает, что на Су-35СМ может устанавливаться и более современная РЛС с АФАР, такая же как и на Су-57.

Также на истребителе 4++ поколения может быть установлена система связи и лазерная система направленного инфракрасного противодействия от Су-57.