Как сообщает «Царьград», в Германии все чаще начали звучать заявления о «смертельной вакцине» от COVID-19. Журналисты различных изданий, включая даже BILD, а также высокопоставленные чиновники начали сообщать, что многие люди в Германии умерли после инъекций против коронавируса.

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки заявил, что необходимо проводить принудительные процедуры вскрытия тел людей, которые умерли в течение 14 дней после получения прививки от короновирусной инфекции, так как немецкие патологоанатомы начали предъявлять доказательства смерти пациентов, которая наступила в результате получения западной вакцины.

Сюжет на данную тему был опубликован немецкой газетой BILD, которая ранее всегда придерживалась нейтрального отношения к процессу вакцинации населения Германии от коронавирусной инфекции. Напомним, что пресс-служба Минобороны РФ уже сообщала об американских исследованиях с двойным назначением. США занимались разработкой биологического оружия, в том числе они разрабатывали смертоносные штаммы коронавируса.