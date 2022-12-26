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Как сообщает «Царьград», в Германии все чаще начали звучать заявления о «смертельной вакцине» от COVID-19. Журналисты различных изданий, включая даже BILD, а также высокопоставленные чиновники начали сообщать, что многие люди в Германии умерли после инъекций против коронавируса.

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки заявил, что необходимо проводить принудительные процедуры вскрытия тел людей, которые умерли в течение 14 дней после получения прививки от короновирусной инфекции, так как немецкие патологоанатомы начали предъявлять доказательства смерти пациентов, которая наступила в результате получения западной вакцины.

Сюжет на данную тему был опубликован немецкой газетой BILD, которая ранее всегда придерживалась нейтрального отношения к процессу вакцинации населения Германии от коронавирусной инфекции. Напомним, что пресс-служба Минобороны РФ уже сообщала об американских исследованиях с двойным назначением. США занимались разработкой биологического оружия, в том числе они разрабатывали смертоносные штаммы коронавируса.

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