Немецкое издание Spiegel опубликовало материал, согласно которому сотрудник немецкой разведки Карстен Л. был арестован за то, что якобы передавал в Москву информацию, получавшую в ходе своей профессиональной деятельности. Об этом сообщает издание «Взгляд». Согласно сообщению Spiegel, канцлер Олаф Шольц был уведомлен о деятельности подозреваемого еще за несколько недель до его ареста.

Немецкой Федеральной прокуратурой арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии по подозрению в госизмене. Согласно данным Spiegel, следственный комитет уверен в том, что подозреваемым осуществлялась передача информации, представляющая гостайну, российской разведке.

Федеральной разведывательной службой Германии было начато собственное расследование, как только служба узнала о возможных противозаконных действиях своего сотрудника. Когда подозрения подкрепились доказательствами, то руководством было сделано обращение к следователям. Об этом сообщил глава немецкой разведки Бруно Каль.