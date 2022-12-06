Как сообщает портал Е1.ru, добровольцы из Екатеринбурга, желающие отправиться в зону специальной военной операции, получили отказ в военкомате. Отмечается, что собранные добровольцы должны были отправиться в зону проведения спецоперации еще 2 декабря. Однако мужчин распустили по домам.

По имеющимся данным, 30 добровольцев пришли в военный комиссариат Кировского района с целью отправки в зону проведения СВО. Дата их отправки регулярно переносилась сотрудниками военкомата, которые объясняли это тем, что учебные центры по подготовке на данный момент перегружены. По словам одного из добровольцев, мужчины прибыли в военный комиссариат с вещами 2 декабря, однако там получили ответ, что на данный момент армия в них не нуждается.

Представители районного военного комиссариата отметили, что приказ об отмене отправки добровольцев был отдан свыше – из военного комиссариата области. В свою очередь в областном военкомате сделали заявление, что подобного распоряжения не было.