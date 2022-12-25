Жители Британии возмутились словами американского президента Джо Байдена, который заявил, что отменит свою поездку в страну, если Лондон и Брюссель не договорятся относительно Североиранского протокола. Свои комментарии британцы оставили под публикацией в The Telegraph.

По информации источника, лидер США планировал приехать в Лондон, чтобы попасть на мероприятия к 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы.

Джо Байден, который очень гордится тем, что он имеет ирландское происхождение и является католиком, пытается влиять на Лондон и Евросоюз для того, чтобы заключить соглашение по протоколу. Если стороны не придут к договоренности, что в Британию вместо Байдена полетит Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов.

Читатели резко отреагировали на то, что сказал Байден. Они считают, что Штаты и Великобритания – ближайшие союзники и на это не должна влиять политика.