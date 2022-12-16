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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут) было расстреляно два мирных жителя одним из военнослужащих украинской армии.

Источник в силовых структурах сообщил изданию, что местные жители, которые успели эвакуироваться из населенного города, предоставили им видеозапись, на которой видно, как украинский военнослужащий расстрелял двух местных жителей. Сообщается, что видео было записано в Артемовске примерно в конце ноября.

Местный житель, который предоставил видео, сообщил, что военнослужащие 93-й бригады ВСУ требовали от местных жителей предоставить им место для ночлега в их домах. Местные ответили отказом. Однако, на следующий день, видимо после разрешения от командиров, военнослужащие вернулись к мирным жителям и учинили расправу над одной из семей. По словам очевидца, к вечеру местные жители предоставили украинским военным свои дома для проживания.

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