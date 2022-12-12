Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС получил выгоду в энергетике за счет аномально теплой погоды нынешней зимой. Об этом сообщает РИА Новости. Во время пресс-конференции она отметила, что в следующем году все может поменяться кардинально. Именно поэтому Европейскому союзу необходимо начинать подготовку к следующей зиме прямо сейчас. В плане энергетики ситуация может оказаться намного сложнее, нежели она есть сейчас.

По словам главы Еврокомиссии, Европейский союз уже в 2023 году может столкнуться с тем, что недостаток газа будет насчитывать до 30 миллиардов кубометров. Фон дер Ляйен также выразила надежду, что страны все же договорятся о предельных ценах на «голубое» топливо в течение ближайшего времени.

Отметим, что в климатической службе Copernicus сообщили, что Европу ожидает аномально теплая погода в зимний период. Согласно данным специалистов, температура в прибрежных зонах Средиземного, Балтийского и Северного морей будет выше среднего.