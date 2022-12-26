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Журналист и автор Telegram-канала «Занимательная конспирология» Сергей Ковальченко отметил падение уровня кадровой подготовки чиновников Смольного. Особенно это стало заметно при губернаторстве Александра Беглова.

По мнению Ковальченко, грамотных управленцев Смольного можно пересчитать по пальцам одной руки. Один из них — вице-губернатор Алексей Корабельников. И тот достался Беглову «по наследству». Все остальные чиновники похожи друг на друга и даже не могут грамотно говорить и писать на русском, а о знании иностранных языков и вовсе не приходится говорить.

Представитель СМИ уверен, что команда Беглова не сможет построить успешную федеральную карьеру. Он заявил, что нормой жизни чиновников является серость. Многие жители Северной столицы также критикуют губернатора и тех, кто работает на него. Петербуржцы считают, что градоначальник и его сотрудники не справляются со своими обязанностями.

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