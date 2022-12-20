Американская компания Kohler выпустила новую модель «умного унитаза», оснащенного голосовым помощником Alexa, с которым можно пообщаться во время посещения уборной комнаты. Данная новость была опубликована в издании The Verge.

«Умный унитаз» оснащается не только голосовым помощником, но и встроенной подсветкой, которая может переливаться цветами радуги, а также парой установленных динамиков, которые предназначены, как для прослушивания музыки, так и для общения с голосовым помощником Alexa. Также современный унитаз оснащен системой подогрева ободка, автоматической крышкой, сушкой и системой автоматического смыва.

Обозреватель издание The Verge отмечает, что «умный унитаз» ведет постоянную звуковую запись всего, что происходит в уборной комнате. Поэтому, как иронично отмечают в издании, пользователям необходимо отнестись со всей серьезностью к данной информации, иначе на Amazon могут появиться файлы с конфиденциальными звуками из вашей персональной уборной.