ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская компания Kohler выпустила новую модель «умного унитаза», оснащенного голосовым помощником Alexa, с которым можно пообщаться во время посещения уборной комнаты. Данная новость была опубликована в издании The Verge.

«Умный унитаз» оснащается не только голосовым помощником, но и встроенной подсветкой, которая может переливаться цветами радуги, а также парой установленных динамиков, которые предназначены, как для прослушивания музыки, так и для общения с голосовым помощником Alexa. Также современный унитаз оснащен системой подогрева ободка, автоматической крышкой, сушкой и системой автоматического смыва.

Обозреватель издание The Verge отмечает, что «умный унитаз» ведет постоянную звуковую запись всего, что происходит в уборной комнате. Поэтому, как иронично отмечают в издании, пользователям необходимо отнестись со всей серьезностью к данной информации, иначе на Amazon могут появиться файлы с конфиденциальными звуками из вашей персональной уборной.

Вам может понравиться

Суперкомпьютер Jupiter, обладающий экзафлопсной производительностью, появится в Германии

Как сообщает издание IEEE Spectrum, европейские страны стараются догнать США в вопросе создания сверхмощных компьютеров экзафлопсного уровня. Ожидается, что в 2023 году в Юлихском исследовательском центре, который расположен в Германии,

Уникальный комплекс для борьбы со Starlink испытывают в России

Уничтожать терминалы спутниковой системы Starlink на Украине российской армии станет проще. Специалисты уже испытывают новый комплекс, который сможет выявлять американское оборудование и передавать его координаты. Об этом сообщает издание Avia.pro.