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Как сообщает РИА Новости, Российская Федерация не собирается продолжать работу со странами, которые выступили в поддержку введения нефтяного эмбарго против России. Об этом заявил постоянный представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Также он добавил, что теперь странам Европейского союза необходимо будет научиться жить без российского топлива.

В своих соцсетях Ульянов написал, что начиная с этого года, Европейский союз вынужден будет жить без российской нефти. По его словам, официальные лица Кремля уже дали ясно понять своим зарубежным партнерам, что Москва не будет поставлять свою нефть в те страны, правительство которых выступило за введение антирыночного потолка цен на российскую нефть.

Также Ульянов сообщил, что вскоре после введения такого потолка цен на российскую нефть, лидеры западных стран сделают заявление, что Москва использует свою нефть в качестве энергетического оружия против их стран.

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