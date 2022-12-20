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Пресс-служба компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщает, что в украинской энергетической сети продолжает сохраняться значительный дефицит электроэнергии.

Как указано в пресс-релизе украинской компании, на утро 20 декабря в энергетической системе страны продолжает сохраняться значительная нехватка мощности. Постоянные обстрелы со стороны ВС РФ объектов магистральных сетей, которые расположены в центральном регионе страны, а также непрекращающиеся артиллерийские обстрелы в восточных регионах Украины приводят к постоянным повреждениям инфраструктурных объектов энергосистемы, что привело к значительному ухудшению в вопросе снабжения электричеством города Киев и центральных регионов.

Напомним, что с 10 октября вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате во всех регионах Украины были введены плановые и аварийные режимы по отключению электроэнергии.

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