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Грузовой автомобиль украинских ВС взорвался от удара российской артиллерии в направлении Сватово и Кременной, сообщает портал «Военное дело». Источник указывает, что в этих населенных пунктах ведутся ожесточенные бои.

В Сеть выложили кадры, на которых показано огневое поражение военной колонны ВСУ. Техника, которая перемещалась в Сватово-Кременном направлении, была подвержена ударам из гаубиц и минометов.

Массированный обстрел привел к тому, что разрушился мост. Один снаряд ударил рядом с украинским грузовиком, который перевозил боеприпасы. В результате произошел взрыв, грузовой автомобиль ВСУ моментально загорелся.

Военные корреспонденты отметили, что таким образом произошла ликвидация украинского грузовика в районе Терны.

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