Украинского депутата обличили во вранье. Это женщина, Леся Василенко, представляющая политическую партию «Голос».

Депутат выложила в своем Твиттер фото маленького мальчика и написала на английском языке, что на Украине осталось мало детей. Только такие малыши, у которых глаза как у стариков, потому что они повидали ад.

Политик написала, что это восьмилетний Марк и он только что перенес артиллерийский налет со стороны российских ВС, сообщает портал «Русская Весна».

Но если опубликованное фото проверить в Гугл, то можно узнать, что изображенный мальчик – это фото обложки испанского издания. Фото было сделано несколько лет назад, в 2013 году. Снимок использовался для романа Кристины Маккенны «Забытый человек».

А депутату с Украины стоит посмотреть фотовыставку Ирины Лашкевич, именно она на протяжении долгих лет войны снимала детей в прифронтовых зонах.