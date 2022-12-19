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Как сообщает «Московский Комсомолец», украинский премьер-министр заявил о том, что на территории Украины будет увеличено количество «пунктов несокрушимости» в 3 раза. По его словам, в стране уже работает более 5 тысяч пунктов, где местные жители могут согреться и подзарядить свои электронные устройства.

В эту субботу кабинет министров Украины утвердил единые стандарты, по которым теперь должны работать все «пункты несокрушимости» на территории страны. Согласно утвержденным стандартам, теперь пункты обогрева должны будут работать в круглосуточном формате. Также в перечне стандартного оснащения каждого пункта теперь числиться генератор, доступ к интернету, автономное отопление, вода и средства личной гигиены.

Также Шмыгаль заявил, что граждане Украины должны получить в пунктах доступ к одинаковому набору услуг по всей стране. По его словам, это должно «удовлетворить базовые критические потребности населения».

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