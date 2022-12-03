Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британское издание Daily Express опубликовало материал со ссылкой на украинского боевика Петра Кузыка, который поведал о тех ужасах, с которыми столкнулись ВСУ в Бахмуте (Артемовск). По словам националиста Кузыка, солдаты вооруженных сил Украины ведут оборонительные сражения с военными ВС Российской Федерации в окопах, переполненных трупами своих сослуживцев.

Огонь российской артиллерии настолько плотный, что у боевиков ВСУ просто нет возможности вывести погибших из оборонительных сооружений. Кузык уточнил, что украинские бойцы воюют в нечеловеческих условиях, так как находятся в окопах заполненных водой и трупами своих товарищей. Украинский боевик подчеркнул, что бои в Артемовске настолько кровопролитны, что они уже даже не ведут счет погибшим солдатам.

Стоит отметить, что на данный момент на Артемовском направлении ведутся очень активные боевые действия. В данном направлении украинское командование сосредоточило самые боеспособные части ВСУ и лучшую военную технику. Украинские боевики еще с 2014 года укрепили свои позиции на этом направлении.

Вам может понравиться

Вернувшийся из плена ВСУ российский солдат рассказал, что их заставляли учить гимн Украины

Как сообщает «Царьград», украинские боевики заставляли пленных солдат вооруженных сил РФ петь песни на украинском языке. Об этом рассказал один из россиян, который был возвращен из украинского плена назад в

MW: Поставки Украине ЗРК Patriot могут принести Западу большие риски ради скромных выгод

Против ударов современных российских крылатых и баллистических ракет комплексы Patriot не будут иметь существенного значения для обороны Украины, но их огромная дороговизна и большая вероятность быть уничтоженными могут подорвать доверие

Артамонов назвал имена всех исполнителей теракта на газопроводе «Северный поток»

Как сообщает «Царьград», известный военный эксперт Александр Артамонов перечислил имена всех причастных офицеров разведки Великобритании, которые имеют непосредственное отношение к организации терактов на газопроводе «Северный поток» и Крымском мосту. Доктор