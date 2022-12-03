Британское издание Daily Express опубликовало материал со ссылкой на украинского боевика Петра Кузыка, который поведал о тех ужасах, с которыми столкнулись ВСУ в Бахмуте (Артемовск). По словам националиста Кузыка, солдаты вооруженных сил Украины ведут оборонительные сражения с военными ВС Российской Федерации в окопах, переполненных трупами своих сослуживцев.

Огонь российской артиллерии настолько плотный, что у боевиков ВСУ просто нет возможности вывести погибших из оборонительных сооружений. Кузык уточнил, что украинские бойцы воюют в нечеловеческих условиях, так как находятся в окопах заполненных водой и трупами своих товарищей. Украинский боевик подчеркнул, что бои в Артемовске настолько кровопролитны, что они уже даже не ведут счет погибшим солдатам.

Стоит отметить, что на данный момент на Артемовском направлении ведутся очень активные боевые действия. В данном направлении украинское командование сосредоточило самые боеспособные части ВСУ и лучшую военную технику. Украинские боевики еще с 2014 года укрепили свои позиции на этом направлении.