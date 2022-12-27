Артиллеристы России в боях активно применяют «Краснополь». Это артиллерийские боевые припасы управляемого типа.

Портал «Военное дело» пишет, что в сети появились кадры, как после прилета российского высокоточного боеприпаса «Краснополь» украинский танк разорвало на части.

Для того, чтобы точно попасть в цель, российские военные применили беспилотник.

Снаряд ударил по танку сверху, пробил броню. В итоге произошел мощный взрыв, который разорвал боевую машину изнутри вместе с бойцами ВСУ.

Артиллерийские 152-мм боеприпасы «Краснополь» отличаются повышенной точностью. Это стало возможно благодаря встроенным аэродинамическим рулям в количестве 4 штук, именно они участвуют в корректировке траектории снаряда.