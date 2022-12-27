ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артиллеристы России в боях активно применяют «Краснополь». Это артиллерийские боевые припасы управляемого типа.

Портал «Военное дело» пишет, что в сети появились кадры, как после прилета российского высокоточного боеприпаса «Краснополь» украинский танк разорвало на части.

Для того, чтобы точно попасть в цель, российские военные применили беспилотник.

Снаряд ударил по танку сверху, пробил броню. В итоге произошел мощный взрыв, который разорвал боевую машину изнутри вместе с бойцами ВСУ.

Артиллерийские 152-мм боеприпасы «Краснополь» отличаются повышенной точностью. Это стало возможно благодаря встроенным аэродинамическим рулям в количестве 4 штук, именно они участвуют в корректировке траектории снаряда.

Вам может понравиться

Политолог Ли: запуск БПЛА со стороны КНДР является ответом на учения ВС США на территории полуострова

Старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра Сангсу Ли в беседе с журналистами издания «Лента.ру» заявил, что инцидент с запуском Северной Кореей

В Германии сотрудник разведки заподозрен в шпионаже, якобы для России

Немецкое издание Spiegel опубликовало материал, согласно которому сотрудник немецкой разведки Карстен Л. был арестован за то, что якобы передавал в Москву информацию, получавшую в ходе своей профессиональной деятельности. Об этом

Forbes: ВС РФ добьются успеха в СВО из-за уязвимости американских ЗРК Patriot

Как сообщает ИА URA.RU со ссылкой на материал издания Forbes, основной недостаток американских зенитных ракетных комплексов Patriot заключается в их слабой маневренности. По информации зарубежного издания, именно эта особенность может