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Как сообщает «Московский Комсомолец», российская армия еще ни разу не проводила полноценные воздушные операции, в которых были бы задействованы все мощности военно-космических сил РФ, в зоне проведения специальной военной операции. С таким мнением выступил украинский военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, российская авиация только в Мариуполе применяла против бойцов ВСУ ФАБы. Стариков предполагает, что российское военное командование не опасается полученных вооруженными силами Украины противовоздушных систем и зенитно-ракетных комплексов от западных партнеров. По его мнению, просто на уровне высшего военного командования пока что не было принято решения о полноценном применении авиации в зоне СВО.

Военный эксперт считает, что российская военная машина почти полностью остановилась на стратегическом уровне в зоне СВО, однако события, которые происходят на тактическом уровне, должны в скором времени ее расшевелить.

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