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Главнокомандующий российскими ВС Сергей Суровикин наматывает украинцев на траки и выжигает новыми видами бронетехники. Об этом написал Константин Ольшанский, обозреватель «Свободной Прессы».

На поле боевых действий начала применяться новейшая техника. Это огнеметы РПО-А «Шмель» и боевые машины АМН-590951.

Бронеавтомобиль, который стал маневреннее и получил усиленную защиту, ранее использовался при проведении спецоперации в Сирии.

Еще один страх украинских боевиков – танк Т-72Б3, который получил модернизированную систему наведения и встроенные инновационные прицелы. Особенность этого образца танка в том, что в его конструкцию уже включены огнеметы «Шмель». Вооружение такого вида до сих пор применяла только израильская армия.

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