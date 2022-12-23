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Вооруженные силы Украины с начала спецоперации несут большие потери – и в живой силе, и в вооружении, и в технике. Все это вынуждает украинских боевиков искать способы, как оставаться мобильными.

Нехватка бронетехники привела к появлению гантраков. «Гантрак» – в переводе с английского – вооруженный грузовик. Такая техника впервые появилась во время Вьетнамской войны, когда американцы потеряли много военных машин. Для того чтобы отражать нападения, вьетнамские партизаны стали переделывать американские автомобили, бронировать их и оснащать оружием.

По этому же пути пошла и армия Украины, которая столкнулась с катастрофичными потерями бронетехники. Такой «шедевр» появился в украинских соцсетях. Судя по снимку, в кузов внедорожника вмонтировали пулеметы «Максим», а сам пикап закамуфлировали. На передние стекла была установлена бронь.

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