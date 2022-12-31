Специалисты украинский астрономической обсерватории прославились после того, как заявили, что обнаружили НЛО в небе над Киевом.

Главная астрономическая обсерватория Украины сделала серьезное заявление. Ее ученые рассказали, что над Киевом перемещается НЛО.

На новость обратили внимание ученые всего мира. С докладом выступили профессиональные украинские астрономы.

Теперь Киев известен не только тем, что на территории этой страны идет вооруженный конфликт, но и информацией о появившихся неопознанных летательных объектах.

Ранее информация об НЛО появилась в конце этого лета в базе данных arXiv. Автором публикации стал Борис Жиляев. Сейчас отдельные украинские ученые начали проводить независимое исследование.