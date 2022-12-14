Как сообщается в материале издания «Аргументы и Факты», украинская компания ВПК Укроборонпром отчиталась о завершение полевых испытаний беспилотного летательного аппарата собственной разработки. Сообщается, что украинские инженеры работали над созданием собственного дрона-камикадзе.

Первые сообщения о начале разработки собственного дрона украинской стороной появились еще несколько лет назад. Теперь руководитель проекта концерна Укроборонпром Олег Болдырев заявил, что все испытания украинского БПЛА были завершены. По его словам, беспилотник задумывался, как дрон-камикадзе. Однако, как заявил Болдырев, украинцы являются жадными людьми, а потому инженеры предусмотрели возможность возврата беспилотника назад к оператору.

Официально характеристики украинского дрона не раскрываются. В Сети была заявлена лишь максимальная дальность полета в тысячу километров и вес боевой части в 75 кг. Украинская сторона заявляет, что данный БПЛА является самостоятельной разработкой украинских инженеров. Однако военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что скорее всего украинские инженеры разработали пустой корпус, который просто оснастили импортным оборудованием.