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Как сообщает «Московский Комсомолец», в социальных сетях граждане Украины начали распространять информацию о том, что государственные пункты обогрева или, как их называют власти, «Пункты Несокрушимости» стали вдруг брать плату за предоставление своих услуг.

Пользователи соцсетей начали распространять фотографию с прейскурантом, который был вывешен в одном из таких «Пунктов Несокрушимости». Согласно опубликованным расценкам гражданин Украины должен будет заплатить 15 гривен (примерно 29 рублей) за зарядку одного телефона, 20 гривен (39 рублей) за зарядку одного ноутбука и 5 гривен за возможность вскипятить чайник.

Напомним, что ранее украинские власти очень широко распространили информацию о том, что на территории всей страны будут открыты абсолютно бесплатные пункты обогрева для всех желающих, где можно будет не только согреться, но и абсолютно бесплатно зарядить свои электронные устройства. Однако, видимо что-то пошло не так и власть решила не упускать возможность, чтобы заработать дополнительные средства.

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