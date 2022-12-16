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Как сообщает портал «Военное обозрение», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал обширное интервью известному британскому изданию The Economist. Причем некоторые заявления Залужного вызвали бурную реакцию в среде украинских экспертов, так как некоторые его заявления резко отличаются от официальной позиции киевской власти.

Представитель украинской политики обещают своему народу уже в следующем году давать интервью с набережной Ялты, в то время как главком Залужный заявил, что ВСУ катастрофически не хватает тяжелой бронированной техники для следующего наступления. Причем, Залужный ставит под сомнение даже продвижения до Мелитополя, не говоря уже о Крыме.

Также Залужный считает повторное наступление ВС РФ на Киев вполне возможным, а также признает, что полное разрушение энергетической системы страны негативно скажется на моральном состоянии армии. Большая часть украинских политиков и экспертов были сильно возмущены такими заявлениями главкома, однако некоторые эксперты увидели в словах Залужного элемент хитрого плана. По их мнению, такие заявления были направлены на западную аудиторию, чтобы еще раз вынудить союзные государства увеличить финансовую и военную помощь Украине.

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