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В социальных сетях появилась информация о том, что 93-я бригада вооруженных сил Украины «Холодный Яр» отходит со своих позиций из Артемовска (Бахмут). Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». Достоверных данных о том, почему украинские боевики решили оставить город, на данный момент нет. Можно предположить, что главный повод – это огромные потери личного состава и техники на этом направлении.

Согласно заявлению военного корреспондента Владлена Татарского, «для 93-й бригады ВСУ завершилась Бахмутская кампания». По его предположению, данная информация может не соответствовать действительности. Поэтому необходимо и дальше следить за ситуацией на данном направлении.

По косвенным данным, можно сделать выводы, что у украинских боевиков, в том числе и у 93-й бригады ВСУ, возникли огромные трудности. Это касается информации, относительно взрыва железнодорожного моста с северной части населенного пункта. Соответствующее видео появилось в Телеграм-каналах сегодня, 12 декабря.

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