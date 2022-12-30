Издание «Московский комсомолец» опубликовало статью, в которой говорится о том, что украинские беженцы, приехавшие в Германию, столкнулись с открытой неприязнью со стороны местных жителей.

В Министерстве внутренних дел Германии сообщают, что немецкие экстремисты наносят всякого рода обиды и неприятности беженцам из Украины. Отмечается, что количество нападений на центры размещения украинцев растет с каждым днем. И при этом ожидается, что в скором времени в Германию должны прибыть еще около 500 тыс. женщин и детей из Украины.

Еще в начале прошлого месяца на фасаде здания, в котором находился центр для украинских беженцев в Тюрингии, была нарисована фашистская символика. А месяцем ранее в Мекленбурге-Передней Померании гостиницы, в которых разместили украинцев, подожгли неизвестные лица. Также, согласно данным немецких средств массовой информации, очень часто в отношении украинских беженцев демонстранты высказывают нелесные слова, говорящие об их открытой ненависти к украинцам.