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Как сообщает «Военное обозрение», министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские вооруженные силы получили семь беспилотных летательных аппарата от украинских предприятий.

По словам украинского министра обороны, в предыдущие годы украинская армия получала всего 1-2 БПЛА в год, но теперь из-за привлечения частного производства в государственный оборонный сектор удалось добиться результата в 7 беспилотников за месяц. По мнению Резникова, это является показателем эффективной работы ВПК Украины.

Этот факт косвенно подтверждается участившимися террористическими атаками по военным объектам российской армии, которые расположены в Крыму и других регионах материковой России. Не исключается, что украинские специалисты совместно со своими западными партнерами смогли модернизировать советские БПЛА Ту-141 «Стриж», которые раньше производились в Харькове, и использовали их для атаки на российские аэродромы дальней авиации.

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