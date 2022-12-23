Украинец снял на видео технику, которую поставляют страны НАТО в качестве военной помощи для Украины. Мужчина оказался очень разочарован видом боевых машин. За кадром звучит его возмущенный голос. Он говорит о том, что военные машины НАТО нельзя назвать техникой. По его словам, это «хлам» и «мусор».

Сотрудником ремонтной базы было рассказано автору видеозаписи, что в таком разбитом виде техника попадает к ним. После осуществления ремонтных работ, если они, конечно возможны, техника уже передается вооруженным силам Украины.

Если судить по флагам военных машин, то данную технику передала Украине Италия. Причем, судя по ее состоянию и арабской вязи на бортах военных машин, то перед тем, как они попали на Украину, уже были в зоне боевых действий где-то в другом месте. А потом, по всей вероятности, в таком виде были законсервированы на военных складах. «Вон даже «джихад» написано», – закончил такой фразой свой видеорепортаж автор ролика. Судя по всему, большая часть военной помощи от стран НАТО приходит на Украину в таком виде.