Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинец снял на видео технику, которую поставляют страны НАТО в качестве военной помощи для Украины. Мужчина оказался очень разочарован видом боевых машин. За кадром звучит его возмущенный голос. Он говорит о том, что военные машины НАТО нельзя назвать техникой. По его словам, это «хлам» и «мусор».

Сотрудником ремонтной базы было рассказано автору видеозаписи, что в таком разбитом виде техника попадает к ним. После осуществления ремонтных работ, если они, конечно возможны, техника уже передается вооруженным силам Украины.

Если судить по флагам военных машин, то данную технику передала Украине Италия. Причем, судя по ее состоянию и арабской вязи на бортах военных машин, то перед тем, как они попали на Украину, уже были в зоне боевых действий где-то в другом месте. А потом, по всей вероятности, в таком виде были законсервированы на военных складах. «Вон даже «джихад» написано», – закончил такой фразой свой видеорепортаж автор ролика. Судя по всему, большая часть военной помощи от стран НАТО приходит на Украину в таком виде.

Вам может понравиться

Военкор Сладков заявил, что Россия должна отвечать на диверсии Украины

Минувшей ночью ВСУ провели обстрел гостиницы в Донецке, где находился Дмитрий Рогозин. Украинские спецслужбы разрабатывают планы по ликвидации любого чиновника, который находится в зоне СВО. Военный корреспондент, Александр Сладков, заявил,

После поездки Зеленского в Вашингтон ситуация на Украине только ухудшится

Визит Владимира Зеленского, украинского лидера, в Вашингтон, не дал особой пользы. Об этом сообщает портал РИА Новости, ссылаясь на СМИ западных стран. Когда Зеленский выступал в Конгрессе США, все его

19FortyFive: заявление Путина об отсутствии ограничения в вопросе финансирования ВС РФ станет поворотным моментом в СВО

Портал 19FortyFive опубликовал материал, в котором американский обозреватель Джек Бакби назвал заявление Путина о дополнительном финансировании российских вооруженных сил поворотным моментом в специальной военной операции. Бакби написал, что слова Путина