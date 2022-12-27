Украинские вооруженные формирования, судя по фото из социальных сетей, начали использовать в боевых действиях против российских войск РСЗО (реактивные системы залпового огня) LRU, недавно поставленные Францией. Об этом сообщает сайт Army Recognition. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Гусеничные машины LRU с пусковыми установками РСЗО – французская версия американской 227-мм РСЗО М270, в настоящее время поставлены на вооружение украинских войск и готовы к использованию против российских сил, проводящих специальную военную операцию на Украине.

22 декабря 2022 года в международных социальных сетях была опубликована первая фотография, на которой запечатлена французская реактивная установка LRU, «дислоцированная в неизвестном районе Украины». В Army Recognition напомнили, что еще 19 ноября текущего года Франция объявила о безвозмездной передаче двух реактивных установок LRU (Lance Roquette Unitaire) из запасов вооружений французской армии.

Не считая широко известной поставки из США двух десятков установок РСЗО M142 HIMARS (и точно не называемое число M270), другие страны НАТО, включая Великобританию, Норвегию и Германию, также предоставили Украине аналогичные системы вооружений. По оценкам западных военных аналитиков, в настоящее время в вооруженных силах Украины имеется 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270: по шесть из Норвегии и Великобритании, пять MARS II M270 из Германии и две LRU из Франции.

Французская LRU базируется на платформе удлиненной версии гусеничного шасси боевой машины пехоты Bradley – с бронированной кабиной спереди и двумя контейнерными пусковыми установками по шесть ракет в каждой, установленных в задней части корпуса.

LRU оснащена 8-цилиндровым дизельным двигателем Cummins VTA-903 с турбонаддувом, развивающим мощность 500 л.с. при 2400 об/мин, в сочетании с гидромеханической трансмиссией General Dynamics Land Systems HMPT-500.

Торсионная подвеска состоит с каждой стороны из шести сдвоенных обрезиненных опорных катков с ведущей звездочкой спереди и направляющим колесом сзади. Есть два ролика возврата гусеницы, которые поддерживают только внутреннюю часть гусеницы, и один двойной ролик.

Гусеничная самоходная ракетная установка способна развивать максимальную скорость по шоссе до 65 км/ч и обладает запасом хода до 480 км.

После поддержки Францией международного запрета на применение кассетных боеприпасов в 2008 году, машины-носители РСЗО LRU были модернизированы путем переоснащения новой системы управления огнем (EFCS – European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space. Этот вариант дает возможность реактивной установке вести огонь в том числе управляемыми 227-мм ракетами с осколочно-фугасной унитарной боеголовкой типов M31 и М32 – той же самой, что в НАТО является стандартом для РСЗО семейства GMLRS.

Стреляя управляемыми ракетами M31, французские РСЗО LRU (как и все прочие аналоги M270) способна поразить наземную цель на расстоянии от 15 до 70 км с точностью от 3 до 5 метров. Ракета оснащена двигателем типа GMLRS, системой наведения и несет боеголовку, которая обеспечивает возможность атаки различных наземных целей, в том числе тех, которые требуют повышенного побочного ущерба с применением множества поражающих элементов