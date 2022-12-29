В последние дни ВС России наносят массированные удары ракетами по украинским военным объектам на Донбассе, сообщает «Московский Комсомолец».

По мнению военных экспертов, такие действия российских военных направлены на достижение «долгоиграющих» целей.

Юрий Подоляка, военный блогер, рассказал, что первый раз за длительное время наши ВС начали бить не по энергетической инфраструктуре, а по военным целям врага. Скоро Новой год, и по прогнозу аналитика, праздники выдадутся беспокойным.

Каких пакостей можно ожидать от ВСУ в новогодние дни, рассказал и Андрей Марочко, офицер луганской Народной милиции. Он не исключил, что ВСУ могут начать штурм Кременной сразу с трех направлений. Об этом ему стало известно от разведки ЛНР.