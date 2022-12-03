В Telegram-канале ANNA-News были опубликованы видеокадры, на которых показано боевое применение редкого российского ударно-разведывательного беспилотного аппарата «Форпост-РУ» в одном из районов проведения специальной военной операции.

На кадрах можно увидеть, как блокпост бойцов вооруженных сил Украины был успешно уничтожен мощным взрывом вследствие применения ударного БПЛА «Форпост-РУ». Сообщается, что в результате взрыва на блокпосте погибло четверо украинских военнослужащих. Блокпост ВСУ был расположен в окрестностях населенного пункта Волчанск.

Напомним, что БПЛА «Форпост» можно отнести к классу так называемых тактических дронов, которые могут находиться в воздухе в течение целых 18 часов и летать на расстояние до 250 км. Главной особенностью дрона является тот факт, что он способен подсвечивать лазером цели, которые впоследствии могут быть поражены высокоточными снарядами.