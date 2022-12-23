Удар со стороны ВСУ по отелю в Донецке, где находился Дмитрий Рогозин, назвали «целенаправленным терактом». Об этом заявил Виктор Баранец, военный обозреватель.

По мнению эксперта, Рогозин оказался в так называемом «украинском аквариуме». Донецк сейчас переполнен агентами СБУ и украинскими разведчиками.

Все, что происходит в Донецке, противник видит так же четко, как то, что происходит в аквариуме перед глазами. На виду все. И то, что случилось с Рогозиным – явно является итогом слежки и целенаправленного теракта с использованием тяжелого вооружения.

Несколько дней назад Дмитрия Рогозина ранили в спину, ему необходима сложная операция, которую врачи ДНР и Ростова-на-Дону делать не решились. Поэтому чиновника перевезут в Москву.