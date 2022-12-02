Может вести разведку, разминировать местность, а также запускать и заряжать беспилотные летательные аппараты. Такими функциями обладает спроектированный российскими учёными робот. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на реферат, опубликованный на сайте Роспатента.

Проект разработали специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва. Уточняется, что уже существующие проекты роботов имеют ряд недостатков, которые в новой разработке исключены. В частности, до этого не предусматривалось, что с робота будут запускать дроны.

Предполагается, что роботизированный комплекс будет работать следующим образом. Оператор с помощью дронов проводит разведку местности, затем туда направляется робот, который управляется или с пульта, или движется автономно. Прибыв в заданный район, робот начинает проводить работы по разминированию. По проекту, комплекс будет оснащён не только беспилотниками, но и пулемётом, а также системой постановки дымовых завес.