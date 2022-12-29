Ученые центра Genotek смогли выявить мутацию в гене человека MPZ, которая ранее была неизвестна. Эта мутация вызывает болезнь Шарко – Мари – Тута, являющуюся наследственной патологией, пишут «Известия».

Ученые смогли выявить непонятную мутацию при проведении обследования мальчика 6 лет и его отца. Вследствие нарушения в генетическом наборе ребенок имел нестойкую походку и всегда спотыкался, из-за этого он не мог бегать и прыгать. Такие же проблемы были и у его отца.

Врачи провели исследование, связанное с этой патологией и выявили, что это заболевание бывает примерно у одного человека из 40 тысяч. А диагноз ставится одному человеку из 2,5 тысяч. По мнению исследователей, новая мутация может привести к увеличению этого числа.

Пока есть данные, что изменение обнаружено в гене GJB1. Именно оно вызывает заболевание Шарко – Мари – Тута. Это неврологический недуг, который связан с поражением периферического отдела нервной системы.