Специалистами из Седарс-Синайского медицинского центра проведено исследование, которое показало, что риски осложнения во время беременности способна снизить средиземноморская диета. Результатами своего исследования ученые поделились с американским журналом JAMA Network Open.

Согласно исследовательским данным, у беременных женщин, которые придерживаются средиземноморской диеты, риск приэклампсии снижается на целых 28 %. Отметим, что приэклампсия представляет собой осложнение во время беременности, которое характеризуется повышением артериального давления, наличием в моче белка и характерной отечностью. При развитии данного заболевания, риск материнской смертности до 28-недельного срока беременности увеличивается в 12 раз.

В исследовании участвовало около 8 тысяч беременных женщин. Сообщается, что исследования проводились именно на женщинах, которые были беременны впервые. По итогу специалисты вычислили, что чем ближе к средиземноморской диете был рацион беременных, тем меньше проявлялось рисков к возможным осложнениям.